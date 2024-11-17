Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bağcılar'da izinsiz gösteri: Maskeli grup polis otosuna taşla saldırdı

Bağcılar'da izinsiz gösteri: Maskeli grup polis otosuna taşla saldırdı

07:0817/11/2024, Pazar
DHA
Sonraki haber
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Bağcılar'da, bir grup izinsiz gösteri düzenleyerek çöp konteynerleri ile yolu kapattı. Göstericiler, polisin müdahalesi sırasında taşlı saldırıya geçti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis, olaya katılanları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar'da, çöp konteynerleri ile yolu kapatarak izinsiz gösteri yapan grup, polis ekibine taşlı saldırıda bulundu.


Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta saat 21.30 sıralarında korsan gösteri düzenlendiği ihbarını alan polis harekete geçti. Maskeli oldukları ve yolu çöp konteynerleri ile kapattıkları öğrenilen 15-20 kişilik grup, sokağa gelen polis ekiplerine taşlı saldırıda bulundu. Bu sırada çevreye molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı attıkları belirlenen grup, polisin uyarılarının ardından sokak aralarına kaçarak uzaklaştı.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ekip otosunda hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





#Bağcılar
#polis
#Korsan gösteri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı