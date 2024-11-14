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Tunceli'de şehit olan polis memuru dualarla memleketine uğurlandı

Tunceli'de şehit olan polis memuru dualarla memleketine uğurlandı

10:3114/11/2024, Perşembe
DHA
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Şehit Yiğit'in cenazesi, askeri helikopterle memleketi Adana'ya gönderildi.
Şehit Yiğit'in cenazesi, askeri helikopterle memleketi Adana'ya gönderildi.

Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit (29), düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in cenazesi memleketine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait atış eğitim alanında meydana gelen kazada şehit olan Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit için tören düzenlendi. Özel Hareket Müdürlüğü bahçesindeki törene, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve silah arkadaşları katıldı.

Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, şehit Yiğit'in öz geçmişi okundu, dualar edildi, helallik alındı. Törenin ardından şehit Yiğit'in cenazesi, askeri helikopterle memleketi Adana'ya gönderildi.



#Tunceli
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