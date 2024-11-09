Şehit polisin mirasçısına yardım

Genel Kurula gönderilen yeni yasa teklifine göre, Polis Bakım ve Yardım Sandığı kurulacak. Sandıktan yalnız Emniyet Teşkilatı mensubu olan üyeler yaralanabilecek. Üyelerin vefat etmeleri halinde mirasçılarına ilavaten emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve ölüm yardımı yapılacak. Emekli olan üyelerine ise katılım payı kâr payı desteği ile vefat etmeleri halinde mirasçılarına ölüm yardımı yapılacak.





MÜFETTİŞE SUÇ ÖNLEYİCİ YETKİ

Komisyonda milletvekillerine sunumda bulunan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, teklifle mülkiye müfettişlerine getirilen yeni denetleme yetkilerinin suçun önlenmesinin gerekçesiyle verildiğini söyledi. Teklife göre, müfettişlerin gerek görmesi halinde, kendilerine ilgili birim tarafından kurumsal ve hizmet veri tabanına erişim için yetki ve şifre verilecek. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yüksel ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı dâhil pek çok merkez birimini denetlediklerini ifade etti. Yüksel, "Biz burada terörle mücadele, siber suçlar vesaire; bu birimlerin bütün, her türlü bilgi ve belgelerine, elektronik verilerine dâhil gireriz. Girmeden denetleyemeyiz zaten. Artık kâğıt ortamında çok fazla belge kalmadı" ifadelerini kullandı.





Süleyman Soylu

107 bin metruk bina yıkıldı

TBMM İçişleri Komisyonu önceki gün Ateşli Silahlar Kanunu ve İçişleri memurlarına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinin görüşmeleri için Süleyman Soylu başkanlığında toplandı. Bakanlığı dönemindeki metruk bina tartışmalarına ilişkin konuşan Soylu, metruk binaların uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının çoğaldığı alanlar olduğunu söyledi. 125 bin metruk bina belirlendiği söyleyen Soylu, Cumhuriyet tarihinde olmayan bir iş başardıklarını ifade ederek, “Ben görevi bitirene kadar 107 bin binanın 90 bini yıkıldı, 17 bini rehabilite edildi” bilgisini verdi.





SUÇ UNSURLARI BARINIYORDU

Soylu, metruk binaların sokakları rahatsız eden alanlar olduğunu söyledi. Bakanlığı döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile temasa geçtiklerini kaydeden Soylu, şunları kaydetti: “Birçok engel çıkıyor, siz binayı yıkmaya çalışıyorsunuz diyor ki: Bu bina üzerinde 3-4 kardeşin hissesi olduğu için bu bina yıkılamaz. Biz bunun üzerine bir kanun çıkardık, bu kanunu da Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın talebi üzerine çıkardık.”











