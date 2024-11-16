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İstanbul'da polise EYP ve molotofkokteyliyle saldırı

İstanbul'da polise EYP ve molotofkokteyliyle saldırı

23:4816/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
AA
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Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı.
Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli atıldı.

İstanbul Bağcılar'da izinsiz gösteri yapan bir grup, polis aracına molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı (EYP) attı. Araçta küçük çapta hasar oluşurken, patlamayan EYP'ler için bölgeye uzman ekip çağrıldı. Saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için de çalışma başlatıldı.

İstanbul
'un
Bağcılar
ilçesinde polis aracına
el yapımı patlayıcı
(EYP) ve
molotofkokteyli
atarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Demirkapı Mahallesi 1716 Sokak'ta bir grubun, ellerinde molotofkokteylleri ve EYP'lerle yürüdüğüne ilişkin ihbar üzerine bölgeye
polis ekipleri
sevk edildi.

Polis aracına molotofkokteyli ve EYP atan gruptakiler, ara sokaklara kaçtı.

Polis yakalamak için peşlerine düştü

Araçta küçük çapta hasar oluşurken, patlamayan EYP'ler için bölgeye uzman ekip çağrıldı.

Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.



#Bağcılar
#Polis
#Molotofkokteyli
#Saldırı
#İstanbul

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