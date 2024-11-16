İstanbul'da polise EYP ve molotofkokteyliyle saldırı

Polis aracına molotofkokteyli ve EYP atan gruptakiler, ara sokaklara kaçtı.
Araçta küçük çapta hasar oluşurken, patlamayan EYP'ler için bölgeye uzman ekip çağrıldı.
Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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