Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Bitlis'te el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Bitlis'te el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

09:3031/10/2024, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Operasyonda ele geçirilenler.
Operasyonda ele geçirilenler.

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda el yapımı patlayıcı düzeneği ile mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan istihbari çalışma neticesinde merkez Harmanyeri ve Bölükyazı köyleri kırsalında toprağa gömülü vaziyette bulunan 1 adet pet şişe içerisinde basma tipi EYP düzeneği 3 kilo, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet 89 mm çapında roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk motoru ele geçirilmiştir. Bitlis Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda bilirkişi raporu hazırlanması maksadıyla incelenmek üzere el konulmuştur. Güvenlik güçlerimiz, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.



#Bitlis
#PKK
#Harmanyeri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 hac kura sonuçları e Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek