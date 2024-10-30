MSB: Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
denildi.
"Öngörülemez, süratli ve sürekli operasyonlara devam"
"Öngörülemez, süratli ve sürekli operasyonlara devam"
Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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