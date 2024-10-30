MSB: Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli… pic.twitter.com/xTX3V0D53I