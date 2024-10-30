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MSB: Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
09:4730/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."
denildi.

"Öngörülemez, süratli ve sürekli operasyonlara devam"

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.


#MSB
#Haftanin
#Pençe-Kilit Operasyonu

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