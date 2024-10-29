PKK'ya 'Gürz-24' darbesi: Turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

TUSAŞ saldırısının hemen ardından MİT ve TSK, Suriye'nin kuzeyindeki PKK yuvalarını yerle bir etti. 4 günde TSK 113, MİT 157 hedefi vurdu. Operasyonlarda 127 terörist öldürülürken özellikle TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara görev verildiği öğrenildi.