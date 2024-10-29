PKK'ya 'Gürz-24' darbesi: Turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi.
Turuncu kategoride aranan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu 'Ferhat Serhildan' kod adlı İlhan Tekinalp ve 'Devrim Cudi' kod adlı Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler Siirt'in Pervari kırsalında etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında "GÜRZ-24" Operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu "Ferhat Serhildan" kod adlı İlhan Tekinalp ve "Devrim Cudi" kod adlı Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.
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