37 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’nın terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor. MSB, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Türkiye, yerli ve milli gücüyle terörle mücadelede kararlılıkla ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyine düzenlediği hava harekatları ve sınır ötesi operasyonlarla terör örgütü PKK ve YPG'ye ağır darbeler indiriyor. Milli Savunma Bakanlığının yaptığı paylaşmda, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 23 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilirken; Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 14 PKK/YPG’li terörist de başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörü kaynağında kurutmak amacıyla sürdürülen bu operasyonların azimle devam edeceği belirtildi: “Türkiye, aziz vatan topraklarını terörden arındırma mücadelesinde kararlıdır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliği ve huzuru için mücadeleyi tüm gücüyle sürdürecektir.”
19 PKK’lı tutuklandı
İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve bu kapsamda gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 25 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.