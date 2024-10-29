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37 terörist etkisiz hale getirildi

37 terörist etkisiz hale getirildi

Canberk Doğan
04:0029/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
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TSK’nın terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor. MSB, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Türkiye, yerli ve milli gücüyle terörle mücadelede kararlılıkla ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyine düzenlediği hava harekatları ve sınır ötesi operasyonlarla terör örgütü PKK ve YPG'ye ağır darbeler indiriyor. Milli Savunma Bakanlığının yaptığı paylaşmda, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 23 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilirken; Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 14 PKK/YPG’li terörist de başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.


KAYNAĞINDA KURUTACAĞIZ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörü kaynağında kurutmak amacıyla sürdürülen bu operasyonların azimle devam edeceği belirtildi: “Türkiye, aziz vatan topraklarını terörden arındırma mücadelesinde kararlıdır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliği ve huzuru için mücadeleyi tüm gücüyle sürdürecektir.”


19 PKK’lı tutuklandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve bu kapsamda gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 25 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 19 şüphelinin tutuklanmasına, 6'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.



Nedim Şener: DEM Parti'den birisi Kandil'e karşı bir şey yaparsa PKK onu öldürür

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısı siyaset gündemindeki yerini koruyor. Bahçeli'nin bu çıkışını DEM Parti desteklerken, Kandil'in ise Öcalan'ın yapacağı bir çağrı ile dağılabileceği ifade ediliyor. tvnet ekranlarında yayınlanan Net Bakış programında konuşan gazeteci Nedim Şener, DEM Parti ile Kandil'in bağına değindi. "DEM inisiyatif kullanamaz, bunlardan herhangi birisi dağa karşı bir şey yapsa, Selahattin Demirtaş olmak üzere, PKK onu öldürür." diyen Şener, örnek olarak ise 2005 yılında dönemin BDP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Fidan'ın, Kandil'den gelen talimatla PKK tarafından öldürülmesini örnek gösterdi.


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