37 terörist etkisiz hale getirildi

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." çağrısı siyaset gündemindeki yerini koruyor. Bahçeli'nin bu çıkışını DEM Parti desteklerken, Kandil'in ise Öcalan'ın yapacağı bir çağrı ile dağılabileceği ifade ediliyor. tvnet ekranlarında yayınlanan Net Bakış programında konuşan gazeteci Nedim Şener, DEM Parti ile Kandil'in bağına değindi. "DEM inisiyatif kullanamaz, bunlardan herhangi birisi dağa karşı bir şey yapsa, Selahattin Demirtaş olmak üzere, PKK onu öldürür." diyen Şener, örnek olarak ise 2005 yılında dönemin BDP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Fidan'ın, Kandil'den gelen talimatla PKK tarafından öldürülmesini örnek gösterdi.