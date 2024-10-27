Terör yuvaları ANKA'yla vuruldu

TUSAŞ saldırısının ardından hem MİT hem de TSK, PKK yuvalarına yönelik operasyonlarını yoğunlaştıdı. Çarşamba gününden bu yana Mehmetçik'in yaptığı hava harekatlarında 113 hedef vuruldu. Söz konusu operasyonlarda 127 terörist öldürüldü. MİT de terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 hedefi yerle bir etti.





GARA'YA YOĞUNLAŞILDI

Türkiye, yurt içerisindeki terör örgütü varlığını temizlerken, teröristlere yurt dışında da aman vermiyor. TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyonlar daha da arttı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) düzenlediği operasyonlarla terör örgütüne büyük darbe indirdi. Irak'ta Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar, Suriye'de ise Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Bölgesi, Rumeylan, Kathaniye, Derik (El-Malikiyah) operasyonlarda hedef alınan noktalardan oldu. Teröristlerin 'girilemez' olarak nitelediği Gara bölgesinde operasyonlar sıklaştı. Operasyonlarda mağara, sığınak, depo ve örgütün kullandığı tesisler hedef alındı. Operasyonlar özellikle örgütün, elemen ve mühimmat deposu olan Gara bölgesine yoğunlaştı. Gara'da örgüte ait cephane deposu yerle bir edildi. MİT'in operasyonlarında savunma sanayisi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünlerin aktif olarak kullanıldığı, TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildiği öğrenildi.





ÖRGÜT YAPILANMASI DAĞITILACAK

TSK’nın terörden arındırmak için harekat düzenlediği Gara stratejik bir öneme sahip. Örgüt, TSK’nın operasyonları nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki silah ve mühimmatı bu bölgeye taşımıştı. Sınır hattında bulunan Zap, Avaşin ve Basyan bölgesindeki terör unsurları da lojistik ve eleman desteğini Gara bölgesinden alıyor. Kandil’den gelerek Türkiye’ye sızmak isteyen teröristlerin sınır kamplarından önceki son durağı Gara'daki operasyonlarla örgütün bölgedeki yapılanması dağıtılacak. PKK’nın kış aylarında TSK’nın üs bölgelerine saldırmak için kullandığı Gara’nın içinden TIR’ların bile rahatlıkla geçebildiği büyüklükte devasa tünel ve mağaralar bulunuyor. Gara'da ki hedefler bir bir yok edilecek. Türkiye sınırlarında terörist kalmayana kadar operasyonlar devam edecek.





17 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG'li 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.











