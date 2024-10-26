Saldırılar terör baronlarını vuracak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ’a yapılan saldırının cevabının fazlasıyla verildiğini belirterek, “Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Büyüyen, güçlenen, haksızlıklara cesaretle itiraz eden Türkiye’den rahatsızlık duyanları, başarılarımızla daha fazla rahatsız edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Her türlü saldırı, en sonunda terör baronlarını vuracaktır” vurgusu yaptı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katılan Erdoğan,
TUSAŞ
'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine menfur bir terör saldırısı düzenlendiğini hatırlattı.
“Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz.”
HER TÜRLÜ TUZAĞI BOZACAĞIZ
HER TÜRLÜ TUZAĞI BOZACAĞIZ
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne, kapasitesine ve kararlılığına sahiptir. Türkiye 85 milyon vatandaşının topyekun kenetlenmesiyle her türlü tuzağı bozacak basireti de hamdolsun ziyadesiyle haizdir. Şu gerçeği herkes yakında görecektir; milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı, akim kalacak başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır.
ARKASINDAKİLERİ GÖRÜYORUZ
ARKASINDAKİLERİ GÖRÜYORUZ
Erdoğan, teröre meydan okuyan TUSAŞ personelinin, bu milletin yenilmeyeceğini, yıkılmayacağını,
alçakları yurduna asla uğratmayacağını, dost düşman herkese bir kez daha ilan ettiğini dile getirdi.
“Bakınız burada şu gerçeğin altını önemle çiziyorum”
diyen
Erdoğan
,
“Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Aynı şekilde, basiret ve feraset sahibi milletimizde bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincindedir”
dedi.
OYUNLARINI BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ
OYUNLARINI BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ
Hiçbir hasmane terör saldırısının bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamayacağını, Türkiye düşmanlarının ülkeyi karanlığa sürüklemesine izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan,
“Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür, daha dirayetlidir”
diye konuştu.
Erdoğan
, Türkiye'nin, oyun kuranların oyunlarını tek tek başlarına geçirecek köklü devlet tecrübesine sahip olduğunu kaydederek,
“Bugüne kadar terörle mücadeleyi daima çok katmanlı, elimizin altındaki tüm araçları, bütün imkanları kullanarak yürüttük. İnşallah bundan sonra aynı stratejik akılla mücadelemizi sürdüreceğiz. Tuzağa düşmeyeceğiz, hedeflerimizden kopmayacağız”
ifadelerini kullandı.
HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK
HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK
Kardeşlikten, birlik ve beraberlikten
taviz vermeyeceklerini söyleyen
Erdoğan
,
“Ortada hiçbir sebep yokken aylar öncesinden Türkiye için iç karışıklık senaryoları yazan müstevlilerin heveslerini yine kursaklarına koyacağız. Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz. Çağrımıza uygun şekilde kardeşlik ekseninde birbirine kenetlenen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum”
diye konuştu.
Medya kötü sınav veriyor
Medya kötü sınav veriyor
- Bir üzüntüsünü ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:“Terörün gayesi sadece kan dökmek, masumları katletmek değildir. Terörün asıl amacı toplumda tedhiş ve korku ortamı oluşturmak. Ülkemizde kimi çevreler maalesef bilerek veya bilmeyerek terörün bu hedefine ulaşmasına bir nevi aracılık yapmaktadır. Bakınız, hiçbir otokontrolün, hiçbir ahlaki değerin ve denetimin olmadığı sosyal medya mecralarını bir tarafa bırakıyoruz. Çünkü orası zaten söz konusu Türkiye olduğunda terör eyleminin eksik kalan yanlarını tamamlayan bir operasyon aygıtına dönüşmüş durumda. Bizi asıl üzen böyle meselelerde çok daha sorumlu, çok daha titiz yayın yapmasını beklediğimiz yazılı ve görsel medyamızdır. Son dönemde medyamız bu tür hadiselerde çok kötü bir sınav veriyor. Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor.Bundan sonra bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz. Medyamızdan ve siyasetçilerimizden teröre karşı yürütülen mücadelenin topyekun ve çok boyutlu bir mücadele olduğunu her zaman göz önünde bulundurarak hareket etmelerini bekliyoruz.”
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