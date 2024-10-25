Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma hakkında bilgi aldı: Maketi hediye edildi

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kızılelma maketi hediye edildi.
Fuara 4. gününde yaptığı ziyaret sırasında, savunma sanayiinde Türkiye’nin geldiği noktanın altını çizen bir konuşma yapan Erdoğan, yerli üretim ve teknoloji yatırımlarına vurgu yaptı.
Erdoğan, Kızılelma’nın Türkiye’nin savunma teknolojilerinde önemli bir simge olduğunu vurguladı.
Erdoğan, konuşmasının ardından fuar alanındaki diğer sergileri incelemeye devam etti.
Beraberindeki heyetle birlikte BAYKAR ve ASELSAN’ın dış sergi alanlarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı, burada sergilenen yeni nesil savunma ve havacılık ürünleri hakkında bilgi aldı.
KIZILELMA maketi hediye edildi
Programın sonunda Erdoğan’a, Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Haluk Görgün tarafından Kızılelma maketi bir kez daha hediye edilerek fuarın Türkiye’nin savunma sanayiindeki ilerlemesine katkı sunduğu vurgulandı.
Fuar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ standını da ziyaret ederek burada görev yapan mühendislerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.