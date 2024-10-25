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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma hakkında bilgi aldı: Maketi hediye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma hakkında bilgi aldı: Maketi hediye edildi

Lokman Özdemir
16:5325/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kızılelma maketi hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
İstanbul’da gerçekleşen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katıldı.

Fuara 4. gününde yaptığı ziyaret sırasında, savunma sanayiinde Türkiye’nin geldiği noktanın altını çizen bir konuşma yapan Erdoğan, yerli üretim ve teknoloji yatırımlarına vurgu yaptı.



Erdoğan, Kızılelma’nın Türkiye’nin savunma teknolojilerinde önemli bir simge olduğunu vurguladı.


Erdoğan, konuşmasının ardından fuar alanındaki diğer sergileri incelemeye devam etti.


Beraberindeki heyetle birlikte BAYKAR ve ASELSAN’ın dış sergi alanlarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı, burada sergilenen yeni nesil savunma ve havacılık ürünleri hakkında bilgi aldı.



KIZILELMA maketi hediye edildi


Programın sonunda Erdoğan’a, Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Haluk Görgün tarafından Kızılelma maketi bir kez daha hediye edilerek fuarın Türkiye’nin savunma sanayiindeki ilerlemesine katkı sunduğu vurgulandı.


Fuar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ standını da ziyaret ederek burada görev yapan mühendislerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.




Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz terörsüz bir Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tataristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Terörle mücadeleden kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil. Bu, kararlılıkla devam edecek ve terörü kaynağında yok etme politikamızı yine aynen sürdüreceğiz. Teröre sebep olan siyasi ve toplumsal nedenlerden finansal kaynaklara, dış desteklere kadar geniş bir yelpazede mücadele stratejisi belirledik. Şunun bilinmesini isterim, teröristler kukladır, bunlar taşerondur. Bizim hedefimiz terörsüz bir Türkiye’dir." dedi. Erdoğan, "Terör saldırısında TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır. Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır." ifadelerini kullandı.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#SAHA EXPO
#KIZILELMA

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