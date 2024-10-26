MİT'ten intikam harekâtı: 157 terör noktası TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'larla vuruldu

MİT, TUSAŞ'a terör saldırısı sonrasında, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK /YPG'ye ait toplam 157 hedefi TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'larla vurdu.
MİT, TUSAŞ'a PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlar başlattı.
Bu kapsamda, son 3 günde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon düzenlendi.
Özellikle PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları hedef alındı.
Hedefler arasında örgüt karargahları, sözde askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah, mühimmat depoları bulunuyor.
Ayrıca, operasyonlarda TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildi.