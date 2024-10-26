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MİT'ten intikam harekâtı: 157 terör noktası TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'larla vuruldu

MİT'ten intikam harekâtı: 157 terör noktası TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'larla vuruldu

16:2226/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
DHA
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MİT, TUSAŞ'a terör saldırısı sonrasında, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK /YPG'ye ait toplam 157 hedefi TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'larla vurdu.

MİT, TUSAŞ'a PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik operasyonlar başlattı.

Bu kapsamda, son 3 günde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK/YPG'ye ait toplam 157 noktaya operasyon düzenlendi.

Özellikle PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları hedef alındı.

Hedefler arasında örgüt karargahları, sözde askeri eğitim kampları, lojistik/teknik depolar ile silah, mühimmat depoları bulunuyor.

Ayrıca, operasyonlarda TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lara özellikle görev verildi.



#MİT
#PKK
#TUSAŞ

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