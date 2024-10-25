Savunmanın mimarı TUSAŞ

Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80'leri aşmasında lokomotif görevi üstlendi. Türkiye’nin havacılık ve uzay misyonunun öncüsü TUSAŞ, ekonomik büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Geçen yıl 55,1 milyar lira üretimden satış rakamıyla 17’nci büyük sanayi şirketi konumuna yükselen TUSAŞ, küresel savunma liginde de basamakları hızla çıkıyor.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ), yürüttüğü projelerle ülkemizin savunma sanayiinde yerli teknolojiler geliştirmesine ve küresel arenada etkin bir rol oynamasına katkıda bulunuyor. 2000'lerin başında yüzde 20'lerde olan savunma sanayiinde yerlilik oranı, 2024 itibarıyla yüzde 80'leri aşarken, TUSAŞ lokomotif görevi üstlendi. Türk savunma ve havacılık sanayiinde geçen yıl en fazla ihracat yapan şirket, 1 milyar 766 milyon dolarla Baykar olurken, TUSAŞ 864 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.
İSO 500’DE 17’NCİ SIRADA
Milli Muharip Uçak KAAN, ANKA, HÜRJET, HÜRKUŞ, T-129 ATAK Helikopteri ve GÖKBEY gibi tam bağımsızlık hedefleyen projelerin mimarı TUSAŞ, Türkiye’nin en büyük 17’nci sanayi kuruluşu olarak dikkat çekiyor. TUSAŞ, 55 milyar 183 milyon lira üretimden satış rakamıyla Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması’nda bir önceki yıla göre 13 basamak birden yükseldi.
DÜNYA DEVLERİ ARASINDA
İnsansız hava araçlarından uzay platformlarına kadar entegre birçok sistemin tasarım, geliştirme, modernizasyon ve üretim süreçlerinde öncü olan TUSAŞ, ABD’li yayın organı Defense News’in Top 100 For 2024 Listesi’nde de konumunu giderek güçlendirdi. 2023’te listede 58’inci sırada bulunan TUSAŞ, bu yıl 50’nciliği elde etme başarısını gösterdi. Böylece TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, Makine Kimya Endüstrisi A.Ş. ve ASFAT ile birlikte adını dünya savunma devleri arasına yazdıran 5 Türk şirketinden biri oldu.
6 BİN 500’DEN FAZLA MÜHENDİS ÇALIŞIYOR
TUSAŞ bugün 4 milyon metrekare açık, 710 bin metrekare kapalı alanda 6 bin 500’ü aşkın mühendis ve 16 bin civarında çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. TUSAŞ hisselerinin yaklaşık yüzde 55’i Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na, yüzde 45'i Savunma Sanayii Başkanlığı'na ait. Şirketin saldırıya uğrayan Kahramankazan'daki tesisi, yüksek teknoloji ürünü makine ve teçhizatla donatılmış modern uçak üretiminde kullanılıyor. TUSAŞ, uluslararası iş birliklerinin yanı sıra, Türkiye'nin savunma sanayiinde bağımsızlık hedefleyen yerli projelerine öncülük ediyor.