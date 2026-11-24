HGS ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. PTT'nin yetersiz bakiyeleri konusunda sıkıntı var. Peki ne yapacağız? Yasal takibi durdurduk. Usule uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz. 2025 yılı için 25 bin dosyayı tek tek incelediğimizi dikkatinize sunuyoruz.