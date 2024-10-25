Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar: Rehine iddiaları doğru mu?

"Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız var. kendisi yaralanmasına rağmen Atakan Şahin kahramanımız (oda orada şehit oluyor) yaralı olmasına rağmen, karşısındakinin makineli tüfeği olmasına rağmen tabancasıyla ateş ederek kadın teröristi yaralıyor. 4 dakika sonra kadın terörist kendini patlatıyor. Daha önceki saldırılardan biliyoruz, üzerlerinde patlayıcı var. 15.30'dan 10 dakika sonra iki zırhlı araçla birlikte 10 jandarma özel harekatımız geliyor. Saldırıdan 14 dakika sonra ilk müdahale yapılmaya başlanıyor.