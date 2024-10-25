Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar: Rehine iddiaları doğru mu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında dakika dakika yaşananları anlattı. Bakan Yerlikaya, "Bugün itibarıyla yatan hastamız 8 , 11 yaralımız taburcu 1'i yoğun bakımda durumu stabil. 7 özel harekat taburcu oldu" dedi. Özel harekatın 14 dakikada müdahale ettiğini söyleyen Yerlikaya, "En kısa sürede 730 Jandarma ve Emniyet birimi olay yerine geldi. Kadın terörist yaralanınca kendisini patlattı. İkinci terörist tuvalete girdi, orada sıkıştı kendini orada patlattı" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, hiçbir şekilde rehin olayı yaşanmadığını ve iddiaların doğru olmadığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında dakika dakika yaşananları anlattı.
'Özel harekat 14 dakikada müdahale etti'
"Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız var. kendisi yaralanmasına rağmen Atakan Şahin kahramanımız (oda orada şehit oluyor) yaralı olmasına rağmen, karşısındakinin makineli tüfeği olmasına rağmen tabancasıyla ateş ederek kadın teröristi yaralıyor. 4 dakika sonra kadın terörist kendini patlatıyor. Daha önceki saldırılardan biliyoruz, üzerlerinde patlayıcı var. 15.30'dan 10 dakika sonra iki zırhlı araçla birlikte 10 jandarma özel harekatımız geliyor. Saldırıdan 14 dakika sonra ilk müdahale yapılmaya başlanıyor.
En kısa sürede 730 Jandarma ve Emniyet birimi geldi.
Yaralılardan 8'inin tedavisi devam ediyor. Hepsinin durumu ve moralleri iyi.
TUSAŞ'ta rehine olayı yaşanmadı
Hiçbir şekilde akademinin içindeki rehin olayı yaşanmamıştır.
Polis Özel Harekat, ani ve doğru şekilde karar verdi.
Özel Harekat mensubunda yaralanma olmadı.
TUSAŞ'a saldırının ve teröristlere müdahalenin kronolojisi
- 15.26'da TUSAŞ'a geliyorlar.
- Taksiden iner inmez sağa sola ateş ediyorlar.
- Şehit Atakan Şahin, vurulduktan sonra teröriste ateş ediyor; kadın teröristi yaralıyor.
- 15.30’da yaralanan terörist kendini patlatıyor.
- 15.40'da 10 JÖH 2 zırhlı araçla TUSAŞ'a geliyor.
- Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü, 2 Bakan yardımcısı, 730 emniyet ve jandarma personeli geliyor.
- 15.52’de bir zırhlı araç ve 17 PÖH birimi erkek teröristin olduğu akademi birimine geliyor.
- Zırhlı araç 60-70 kilometre hızla gelip turnike, kapı ve camlara vurup patlatarak içeri giriyor.
- 17 PÖH, koruyucu kalkanla V şeklinde içeri giriyor.
- Panikleyen terörist PÖH’lerin üzerine 2 el bombası atıyor.
- 2 PÖH hafif yaralanıyor.
- Terörist yukarıya kaçıyor. PÖH’ler takip ediyor. Çatışma başlıyor.
- Emniyet güçleri zamanında geldiği için rehine olayı yaşanmadı.
- Terörist 3. kata kadar çıkıyor. Tuvalete saklanıyor. Orada kısılıp kalıyor.
- Tuvaletin içinde kendisini patlatıyor. 5 PÖH hafif şekilde yaralanıyor.
- Operasyonu gerçekleştiren ekiplerde mermi yarası yok.