Bakanlık paylaştı: TUSAŞ saldırısında yaralananların sağlık durumu nasıl?

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Sağlık Bakanlığı, Ankara'da TUSAŞ saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan 22 kişinin 14'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 yaralının durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin hastanede devam ettiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı, Ankara'da TUSAŞ saldırısında yaralananların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
22 yaralıdan 14'ü taburcu edildi
22 yaralıdan 14'ü taburcu edildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14'ü, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sekiz yaralının tedavisi sürüyor
Sekiz yaralının tedavisi sürüyor
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14'ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir"
denildi.
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