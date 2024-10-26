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Bakanlık duyurdu: TUSAŞ saldırısında yaralananlardan 15'i taburcu edildi

Bakanlık duyurdu: TUSAŞ saldırısında yaralananlardan 15'i taburcu edildi

11:1226/10/2024, Cumartesi
IHA
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TUSAŞ merkez yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 vatandaş yaralanmıştı.
TUSAŞ merkez yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 vatandaş yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 22 vatandaşın 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.




#TUSAŞ
#Sağlık Bakanlığı
#terör saldırısı

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