Bakanlık duyurdu: TUSAŞ saldırısında yaralananlardan 15'i taburcu edildi

TUSAŞ’a yönelik hain terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan ve Hasan Hüseyin Canbaz, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehadet haberini aldıktan sonra Atakan Şahin Erdoğan’ın eşi Pınar Erdoğan, “Şehit olmak istiyordu. ‘Ankara’da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin’ derdim. Ankara’da şehit oldu.” ifadelerini kullanarak eşinin daha evvel şehadeti arzuladığını dile getirdi. Hasan Hüseyin Canbaz’ın babası Veli Canbaz da evladına olan düşkünlüğünü yürek dağlayan şu sözlerle anlattı: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, bir kez el kaldırmadım. Bu şerefsizler benim oğluma nasıl kıydılar?”