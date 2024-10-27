Terörün olmadığı Türkiye'yi inşa ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baronları ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları ne de bölgemizi kana ve ateşe boğan terör devletleri, bunların hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzle aramıza giremez” dedi. Erdoğan, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen, “Yeniden Daha Güçlü Anadolu” 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.





İDDİALARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Deprem bölgelerindeki çalışmaların, devletin vatandaşına verdiği değer yanında organizasyon kapasitesini de gösterdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Daha önemlisi depremzedelerimizi yuvalarına bir an önce kavuşturma, şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırma irademizi gösteriyor. İşte bunun için 'Yeniden daha güçlü Anadolu' diyoruz. İşte bunun için 'Güçlü Türkiye' diyoruz. İşte bunun için 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Allah'ın izniyle bu iddialarımızın hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz. Şunu herkes görsün ve anlasın, ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baronları ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları ne de bölgemizi kana ve ateşe boğan terör devletleri, bunların hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzle aramıza giremez.”





BİN DÜŞÜNÜYOR BİR SÖYLÜYORUZ

Türkiye’nin sadece tarihiyle kültürüyle birikimiyle değil, hadiseleri okuyuş tarzı itibarıyla da çok büyük bir devlet olduğunu belirten Erdoğan, “Biz meseleleri başkaları gibi yarım asırlık, çeyrek asırlık tecrübeyle değil 2 bin 200 yıllık süreci aşan köklü bir hafızayla değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor, bir söylüyoruz. İktidar ve İttifak olarak bir adım atmadan önce de her şeyi en ince detayına kadar hesaba katıyoruz. Önümüze çıkan engelleri aşarak, kurulan tuzakları bozarak, hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Ülkemizde olan tüm araçları, bütün imkanları kullanarak terörün olmadığı, şiddetin olmadığı, huzurun, demokrasinin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.





KARDEŞLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR

“Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fevkindedir” ifadesini kullandı. Terör örgütlerinin Türkiye'yi maşa gibi kullanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedeflerine ulaşamayacaklar, iç cephemizi sarsamayacaklar, ezeli ve ebedi kardeşliğimize nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler, kardeşliğimizi bozamayacaklar” dedi.





İSRAİL BU KAFAYLA BİR YERE VARAMAZ

İsrail'in İran'daki askeri noktalara saldırısına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu vesileyle dün gece İsrail saldırganlığının hedefi olan komşumuz İran'a ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Batılı güçler tarafından iyice şımartılan Siyonist İsrail hükümeti bu tarz saldırılarla bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemeye çalışıyor. İsrail'in ve destekçilerinin bu oyununa gelinmemesi son derece önemlidir. İsrail bu anlayışla, bu kafayla bir yere varamayacak. Duamız şu, 'Ya Kahhar' ismi şerifi hürmetine Allah'tan bunların kahrını bekliyoruz.”





BM hitabı kitap oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BM 79. Genel Kurulu'ndaki hitabı kitaplaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya ve uluslararası topluma, yaptığı önemli çağrıların gelecek nesillere rehberlik etmesini amaçlıyor. Kitapta Erdoğan'ın “Daha adil bir dünya mümkün” şiarıyla hakikatleri dile getirdiği konuşmasının yanı sıra Gazze'deki dramın fotoğrafları da bulunuyor.





Kongre delegelerine anket

AK Parti'de 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları sürüyor. İlçe kongreleri öncesi delegelere, “İlçe yönetiminde kimleri görmek istiyorsunuz?” anketi gönderildi. AK Parti, listeleri delegelerden gelen taleplere göre şekillendirecek. Delegelerden, hükümete, teşkilatlara, parti yönetimi ve yerel yönetimlere ilişkin tavsiyeler ile AK Parti'nin başarısının daha da artırılması için yapılması gerekenlere yönelik öneriler de alınıyor"





Netanyahu şebekesi dünya için tehdit

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de soykırıma devam eden, Lübnan'a ve BM Barış Gücü'ne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir. Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir.”





İsrail’in durdurulması tarihi görev

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Bakanlık, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze'de soykırım işleyen, Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan'da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail'in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.





130 bin 565 konut teslim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi. Kura çekimiyle, Hatay'da 7 bin 856, Malatya'da 6 bin 759, Gaziantep'te 5 bin 259, Kahramanmaraş'ta 3 bin 135, Adıyaman'da 3 bin 108, Adana'da 648, Diyarbakır'da 641, Elazığ'da 569, Şanlıurfa'da 17, Kilis'te 9, Osmaniye'de 1310 olmak üzere toplam 29 bin 311 konut hak sahiplerine teslim edildi. Teslim edilen afet konutu sayısı düne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565’e ulaştı. Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve iş yeri ihalesini gerçekleştirildi. Teslim edilen toplam 130 bin 565 konutun 18 bin 404'ü Hatay'da bulunuyor.





Erdoğan tören sonrası, evi teslim edilen bir aileyi ziyaret etti.

Verdiğimiz sözü unutmayız

Hatay'da 152 bin 959 hak sahibi olduğu bilgisini veren Erdoğan, şunları söyledi: “11 ilimizde ise toplam 442 bin 709 hak sahibi bulunuyor. Bu yılın sonuna kadar 201 bin 688 ev ve iş yerimizi daha sahiplerine teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, iş yeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak. Biz meydanlarda verdiği sözü göreve gelince unutanlardan değiliz.”





Her günü fırsat bileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart akşamı sandıkların kapanması ile seçim yarışının bittiğini, Hatay'a hizmet yarışının başladığını ifade etti. Erdoğan şunları söyledi: “31 Mart'ta 10 yıllık fetret devrinden kurtardığımız Hatay'ı hep birlikte çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Siz bize inandınız, bize itimat ettiniz, bize güvendiğinizi gösterdiniz. İnşallah biz de her günü fırsat bilecek ve sizlere aşkla hizmet edeceğiz.”











