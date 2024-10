Terörün olmadığı Türkiye'yi inşa ediyoruz

Deprem bölgelerindeki çalışmaların, devletin vatandaşına verdiği değer yanında organizasyon kapasitesini de gösterdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Daha önemlisi depremzedelerimizi yuvalarına bir an önce kavuşturma, şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırma irademizi gösteriyor. İşte bunun için 'Yeniden daha güçlü Anadolu' diyoruz. İşte bunun için 'Güçlü Türkiye' diyoruz. İşte bunun için 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Allah'ın izniyle bu iddialarımızın hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz. Şunu herkes görsün ve anlasın, ne kandan ve gözyaşından beslenen terör baronları ne gözlerini Hatay'a diken emperyalizmin uşakları ne de bölgemizi kana ve ateşe boğan terör devletleri, bunların hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzle aramıza giremez.”

Türkiye’nin sadece tarihiyle kültürüyle birikimiyle değil, hadiseleri okuyuş tarzı itibarıyla da çok büyük bir devlet olduğunu belirten Erdoğan, “Biz meseleleri başkaları gibi yarım asırlık, çeyrek asırlık tecrübeyle değil 2 bin 200 yıllık süreci aşan köklü bir hafızayla değerlendiriyoruz. Bin düşünüyor, bir söylüyoruz. İktidar ve İttifak olarak bir adım atmadan önce de her şeyi en ince detayına kadar hesaba katıyoruz. Önümüze çıkan engelleri aşarak, kurulan tuzakları bozarak, hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Ülkemizde olan tüm araçları, bütün imkanları kullanarak terörün olmadığı, şiddetin olmadığı, huzurun, demokrasinin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu topraklar üzerinde daha nice asırlar boyu Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyon hep beraber kardeşçe yaşayacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet olarak birlik ve beraberliğimiz her türlü hainliğin, her türlü alçaklığın, her türlü sabotaj girişiminin fevkindedir” ifadesini kullandı. Terör örgütlerinin Türkiye'yi maşa gibi kullanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hedeflerine ulaşamayacaklar, iç cephemizi sarsamayacaklar, ezeli ve ebedi kardeşliğimize nifak tohumları ekemeyecekler. Hep beraber Türkiye olmamızı engelleyemeyecekler, kardeşliğimizi bozamayacaklar” dedi.