Somali Savunma Bakanı Nur'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a anlamlı hediye: Erdoğan ümitlerin tükendiği anda geldi

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a son derece derin anlamlar barındıran bir tablo hediye etti. Oruç Reis gemisinin Mogadişu Limanı'ndaki karşılama törenine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nur, tören kapsamında Bakan Bayraktar'a Osmanlı donanmasının Aden Körfezi'nde deniz yollarını korurken sergilediği gücü tasvir eden 16. yüzyıldan kalma bir tablo hediye etti.
Somali ile yapılan yeni anlaşma uyarınca Türkiye, Somali'nin kara alanlarında da petrol ve gaz arama faaliyetleri yürütecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Deniz alanlarındaki işbirliğimizi daha da genişletmiş olacağız. Somali'de hem deniz alanlarında hem kara alanlarında elde edilecek başarılar ülkelerimizin enerji güvenliğine ve halklarımızın refahına katkıda bulunacaktır. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sadece Somali'ye değil aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacaktır." dedi.
'ERDOĞAN ÜMİTLERİN TÜKENDİĞİ BİR ANDA GELDİ'
Bu süreçte Somali'nin Türkiye'nin taşıdığı umut ışığıyla geleceğe güvenle bakan, bölgesinde iddialı bir ülke olarak yeniden ayağa kalkacağını belirten Nur, şunları kaydetti:
HEDİYE TABLO TÜRK KORUMACILIĞINI YANSITIYOR
Ayrıca Nur, karşılama töreni kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a Osmanlı donanmasının Aden Körfezi'nde deniz yollarını korurken sergilediği gücü tasvir eden 16. yüzyıldan kalma tablo hediye etti.
Ünlü 16. yüzyıl Osmanlı sanatçısı Matrakçı Nasuh'un eseri olan tablonun Osmanlı sanatını kutlamaktan öteye geçerek, imparatorluğun Hint Okyanusu'ndaki kudretli varlığını ve bölgesel toplulukların haklarını sömürgeci güçlere karşı destekleme kararlılığını gösteriyor.
Bunun yanı sıra, Oruç Reis'in Türk donanması eşliğinde sefere çıkmasıyla bu ittifakın ortak değerler ve bölgesel güvenlik ile refah için karşılıklı taahhüt temelinde yeniden güç bulduğu söyleniyor.
Bu anın Somali devlet yönetiminin aktif ve etkin olduğunu, ortaklıklar ve hedeflerinde stratejik öngörü ile yönlendirildiğini gösterdiği ve Bakan Nur'un tabloyu sunmasının yıllar önce başlatılan bir mesajı tamamlayarak Türkiye ve Somali arasındaki tarihi ittifakı ve bölgenin barış ve istikrarını tehdit eden güçlere karşı egemenliği savunma konusundaki süregelen bağlılığını yeniden teyit ettiği ifade ediliyor.