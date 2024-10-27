Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Somali Savunma Bakanı Nur'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a anlamlı hediye: Erdoğan ümitlerin tükendiği anda geldi

Somali Savunma Bakanı Nur'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a anlamlı hediye: Erdoğan ümitlerin tükendiği anda geldi

00:2627/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Somali Savunma Bakanı Nur'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a anlamlı hediye.
Somali Savunma Bakanı Nur'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a anlamlı hediye.

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a son derece derin anlamlar barındıran bir tablo hediye etti. Oruç Reis gemisinin Mogadişu Limanı'ndaki karşılama törenine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Nur, tören kapsamında Bakan Bayraktar'a Osmanlı donanmasının Aden Körfezi'nde deniz yollarını korurken sergilediği gücü tasvir eden 16. yüzyıldan kalma bir tablo hediye etti.

Somali ile yapılan yeni anlaşma uyarınca Türkiye, Somali'nin kara alanlarında da petrol ve gaz arama faaliyetleri yürütecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Deniz alanlarındaki işbirliğimizi daha da genişletmiş olacağız. Somali'de hem deniz alanlarında hem kara alanlarında elde edilecek başarılar ülkelerimizin enerji güvenliğine ve halklarımızın refahına katkıda bulunacaktır. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sadece Somali'ye değil aynı zamanda bölgesel istikrar ve güvenliğe de katkı sağlayacaktır." dedi.

'ERDOĞAN ÜMİTLERİN TÜKENDİĞİ BİR ANDA GELDİ'

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Oruç Reis'in Mogadişu'ya gelişini kutlayarak,
"Türk-Somali ilişkilerinde, 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın umudun tükendiği bir anda Somali'ye umut taşıyan bir uçakla Mogadişu Havalimanı'na iniş yapmasıyla yeni bir sayfa açıldı. Aradan geçen 13 yıl içinde bu dostluk daha da derinleşti. O gün taşınan umutla başlayan bu dostluk yolculuğu, bugün Türkiye'den gelen umut yüklü bir geminin Mogadişu Limanı'na demirlemesiyle yeniden anlam kazanıyor."
ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Somali'nin Türkiye'nin taşıdığı umut ışığıyla geleceğe güvenle bakan, bölgesinde iddialı bir ülke olarak yeniden ayağa kalkacağını belirten Nur, şunları kaydetti:

"İnşallah, Oruç Reis ve ona eşlik eden donanmanın burada yürüteceği çalışmalarla Somali, eski ihtişamına kavuşacak gücü kendisinde daha fazla bularak Afrika'nın parlayan yıldızı haline gelecektir. 'Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır!' İşte bizler de bu inançla, Somali'yi kalkındıracak, geleceğe daha büyük bir umutla baktıracak her adımı aramaya, dostlarımızla ortak vizyonumuzu ileriye taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.
Bir Türk şaire atıfla bir kez daha hatırlatmak isterim ki, bizim kuvvetimiz bu büyük dünyada yalnız olmamamızdır. Çok şükür ki aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebileceğimiz dostlarımız var. Başta Somali'yi ileriye taşımak için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanımız Hassan Sheikh Mohamud'a, Somali'ye olan inancıyla her zaman yanımızda duran ve bugünkü Somali'nin inşasında tarihi ve asırlar boyu unutulmayacak bir role sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bugünlere ulaşmamızda bizlere desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, vefasıyla her daim yanımızda olan aziz Türk milletine ve sabırla müreffeh geleceği inşa eden Somali halkına en derin şükranlarımı sunmak isterim. Somali'ye ve Türk-Somali kardeşliğine olan inancımız daima yaşayacak, her daim yolumuzu aydınlatacaktır."

HEDİYE TABLO TÜRK KORUMACILIĞINI YANSITIYOR

Ayrıca Nur, karşılama töreni kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a Osmanlı donanmasının Aden Körfezi'nde deniz yollarını korurken sergilediği gücü tasvir eden 16. yüzyıldan kalma tablo hediye etti.

Edinilen bilgiye göre, Somali Savunma Bakanı Nur'un, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi Türk donanması eşliğinde Somali sularında görevine başladığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a sunduğu bu tablo, derin ve anlamlı bir mesaj iletiyor.

Ünlü 16. yüzyıl Osmanlı sanatçısı Matrakçı Nasuh'un eseri olan tablonun Osmanlı sanatını kutlamaktan öteye geçerek, imparatorluğun Hint Okyanusu'ndaki kudretli varlığını ve bölgesel toplulukların haklarını sömürgeci güçlere karşı destekleme kararlılığını gösteriyor.

Aden Körfezi'ndeki hayati deniz yollarını koruyan Osmanlı donanması imgesinin, bölgenin insanlarının dış sömürüden korunmasında imparatorluğun üstlendiği rolü yansıttığı ve Somalililer için bu mirasın Türkiye ile olan kalıcı bir bağın gurur verici bir hatırlatıcısı olarak yaşadığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, Oruç Reis'in Türk donanması eşliğinde sefere çıkmasıyla bu ittifakın ortak değerler ve bölgesel güvenlik ile refah için karşılıklı taahhüt temelinde yeniden güç bulduğu söyleniyor.

Bu anın Somali devlet yönetiminin aktif ve etkin olduğunu, ortaklıklar ve hedeflerinde stratejik öngörü ile yönlendirildiğini gösterdiği ve Bakan Nur'un tabloyu sunmasının yıllar önce başlatılan bir mesajı tamamlayarak Türkiye ve Somali arasındaki tarihi ittifakı ve bölgenin barış ve istikrarını tehdit eden güçlere karşı egemenliği savunma konusundaki süregelen bağlılığını yeniden teyit ettiği ifade ediliyor.


#Abdulkadir Mohamed Nur
#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Oruç Reis
#somali savunma bakanı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
226 Nerenin Alan Kodudur? 0226 Telefon Kodu Hangi Şehrin?