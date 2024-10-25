Afrika'da 'Türk Modeli' yükseliyor: Oruç Reis Somali'ye demirledi

Türkiye, son yıllarda dış politika ve uluslararası işbirliklerinde etkinliğini artırarak bölgesel ve küresel bir aktör haline geldi.





Stratejik konumu, savunma sanayisindeki atılımlar ve ekonomik işbirlikleriyle güç kazanan Türkiye, NATO, BM ve G20 gibi platformlarda etkin bir rol üstleniyor.





Ortadoğu, Afrika, ve Asya’da barış ve istikrarı destekleyici adımlar atan Türkiye, insani yardımlar ve diplomatik girişimleriyle öne çıkıyor.









'Türk Modeli' bölgeyi kalkındıracak





Türkiye'nin "Afrika'ya açılım politikası" kapsamında kıtadaki varlığı da hız kazandı. Uzun süredir devam eden Afrika açılımı, günümüzde "ortaklık politikası"na dönüşürken, Türkiye'nin kıtada güvenilir bir stratejik ortak olarak kabul edildiği ifade ediliyor. Diplomatik kaynaklar Türkiye’nin Afrika’daki yaklaşımını "Türk modeli" olarak tanımlarken, bu modelin eski sömürgeci yaklaşımlardan farklı olduğunun altını çiziyor.









Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 20 günlük yolculuğunun ardından bugün Somali’nin Mogadişu limanına ulaşacağı belirtildi. Diplomatik kaynaklara göre, Oruç Reis ilk kez Hint Okyanusu’nda 3 boyutlu sismik araştırmalar yaparak doğal gaz ve petrol keşfi için veri toplayacak. Elde edilen veriler Ankara’da analiz edildikten sonra belirlenen noktalarda sondaj çalışmaları planlanacak.













"Hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak"





Oruç Reis araştırma gemisi, Somali açıklarında bulunan üç ruhsat sahasında daha önce yapılmamış kapsamda üç boyutlu sismik veri toplama çalışması gerçekleştirecek. Faaliyetlerin yaklaşık 7 ay süreceği öngörülürken, bu süreçte doğal gaz ve petrol kaynaklarına yönelik detaylı veriler toplanacak. Toplanan veriler Ankara’da analiz edildikten sonra, sonuçlara göre belirlenen bölgelerde sondaj çalışmaları başlatılacak.









İstanbul'dan uğurlanmıştı





Türkiye'nin sismik araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da katıldığı törenle İstanbul Boğazı’ndan geçerek Somali'ye uğurlanmıştı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yolunuz açık olsun. Bu uzun yolculukta Somalili kardeşlerimizle bir araya geleceksiniz. Gerek firkateynlerimiz gerek destek gemilerimizle Türkiye-Somali kardeşliği inşallah bu açık denizlerde de ortaya koyacaksınız." açıklamasında bulunmuştu.





Bakan Fidan'dan Afrika çıkarması





Öte yandan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında 2-3 Kasım’da Cibuti ’de olacak.





Toplantıda, Türkiye-Afrika ortaklığını daha da güçlendirecek adımlar Afrika Birliği üye ülkeleriyle birlikte ele alınacak.















