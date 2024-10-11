Oruç Reis gemisi tarihi keşif için kritik bölgede: Süveyş Kanalı'ndan geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Süveyş Kanalı'nı başarıyla geçerek Somali'ye doğru güvenli bir şekilde yol aldığını duyurdu. 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle uğurlanan Oruç Reis, bölgedeki enerji kaynaklarının keşfi için önemli bir misyon üstleniyor.
5 Ekim'deki Somali'ye uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz'dan geçen geminin mürettebatını selamladı.
Bakan duyurdu: Süveyş Kanalı'ndan geçti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis ile ilgili kritik gelişmeyi duyurdu.
7 ay bölgede kalacak
Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis araştırma gemisi, Akdeniz’den başlayarak Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz üzerinden Somali açıklarına doğru bir keşif seferine çıkıyor. Ekim ayı sonunda Somali açıklarına ulaşması planlanan gemi, burada üç ayrı ruhsatlı deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz aramak üzere sismik incelemeler yapacak.
- Görev süresince Oruç Reis’e, Türk Deniz Kuvvetleri'nden iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de eşlik edecek. İlk kez Somali açıklarındaki bu alanlarda üç boyutlu sismik veri toplama çalışmaları gerçekleştirilecek. Yaklaşık yedi ay sürmesi beklenen operasyon kapsamında Oruç Reis, hem doğalgaz hem de petrol rezervlerine dair veriler toplayacak.
Toplanan veriler, analiz edilmek üzere Ankara’ya gönderilecek ve sonuçlara göre belirlenen noktalarda sondaj çalışmalarına başlanması planlanıyor.