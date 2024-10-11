Oruç Reis gemisi tarihi keşif için kritik bölgede: Süveyş Kanalı'ndan geçti

Görev süresince Oruç Reis’e, Türk Deniz Kuvvetleri'nden iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de eşlik edecek. İlk kez Somali açıklarındaki bu alanlarda üç boyutlu sismik veri toplama çalışmaları gerçekleştirilecek. Yaklaşık yedi ay sürmesi beklenen operasyon kapsamında Oruç Reis, hem doğalgaz hem de petrol rezervlerine dair veriler toplayacak.