Oruç Reis Somali'de

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinden 4 Ekim’de hareket eden Oruç Reis Araştırma Gemisi Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz güzergahında süren 20 günlük yolculuğun ardından Albayrak Grubu’nun işlettiği Somali’deki Mogadişu Alport Limanı’na demir attı. Limanı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Mogadishu Alport Genel Koordinatörü Ahmet Sami İşler karşıladı. Oruç Reis, Somali açıklarında ruhsatı alınmış üç deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışmalarına kasım ayı itibarıyla başlayacak.





SAVAŞ GEMİLERİ EŞLİK ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan ‘Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı’ kapsamında görev yapacak Oruç Reis’e yolculuğu sırasında eşlik eden TCG Gediz ve TCG Gökova savaş gemileri, çalışmalar esnasında da gemiyi koruyacak. Oruç Reis’e enerji donanmasından Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.





SONDAJ İÇİN YAVUZ, FATİH YA DA ABDÜLHAMİD GİDECEK

Oruç Reis, ilk planda Somali’de bugüne kadar yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Blokların ikisi karadan yaklaşık 50 kilometre, biri 100 kilometre açıkta. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara’da tahlil edilecek, ardından sonuçlara bağlı olarak belirlenen bölgelerde sondaj faaliyetleri başlayacak. Edinilen bilgiye göre, sondaj için Kanuni, Yavuz, Fatih ya da Abdülhamid Han'dan birisi Somali’ye gönderilecek.





Karada da iş birliği

Türkiye Petrolleri ile Somali Petrol İdaresi arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Anlaşma ile Somali’nin yaklaşık 5 bin kilometrekarelik kara alanını kapsayan toplam 3 blokta petrol ve doğal gaz bağlamında veri paylaşımı ve değerlendirmesi yapılacak.





5 LABORATUVARDA İNCELEME

Oruç Reis, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor. Mavi vatanda sismik faaliyet yürüten gemi, 1.500 metre derinlikten örnekler toplayabiliyor.





Alparslan Bayraktar, Hasan Şeyh Mahmud ve Ahmet Sami İşler

Şeyh Mahmud: Tarihi bir gün

Mogadişu Alport Limanı’ndaki Oruç Reis’i karşılama töreninde konuşan Bakan Bayraktar, “Oruç Reis Gemimizin, Somali’de gerçekleştireceği faaliyetler iş birliği için dönüm noktası” dedi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da Oruç Reis'in Somali'ye gelişini ülkesi için "tarihi" olarak nitelendirdi. "Bugün tarihi bir gün" diyen Mahmud, Somali'nin yeni bir döneme başladığını, Türkiye'nin Somali'yi dünyanın gündemine taşıdığını kaydetti.



















