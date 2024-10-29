Terör kaynağında kurutuluyor: Pençe Kilit'te 2 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırıya değinerek, "Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler, 85 milyonun arasına nifak duvarları öremeyecekler, ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar" dedi. Terör saldırısıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attıklarını kaydeden Erdoğan, "Bizim terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan ve onları kullanan patronlarından alacağımız bir mesaj da zaten olmaz" ifadesini kullandı.