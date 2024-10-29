Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Terör kaynağında kurutuluyor: Pençe Kilit'te 2 terörist öldürüldü

Terör kaynağında kurutuluyor: Pençe Kilit'te 2 terörist öldürüldü

16:0929/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"
ifadesi kullanıldı.





#MSB
#TSK
#terör operasyonu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 24 EKİM 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Ceza indirimi, genel af açıklaması...