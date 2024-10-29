Terör baronları siyaseti dizayn edemeyecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 2 saat 10 dakika süren toplantının ardından Erdoğan açıklama yaptı. TUSAŞ’taki saldırıya değinen Erdoğan, saldırının zamanlaması ve seçilen hedefin tesadüf olmadığına dikkat çekti. Erdoğan özetle şunları kaydetti:





YENİ SAHİPLER ARIYORLAR

“Bu kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı bir iklimin filizlenmeye başladığı bir döneme tekabül etmesi ayrıca manidardır” ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: “Bölücü örgütün kimlerin maşası olduğu son saldırıyla bir kez daha kendini göstermiştir. Milletimizin bu saldırıyla neyin amaçlandığını net olarak gördüğüne inanıyorum. Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendilerine yeni efendiler, uşaklığını yapacakları yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Bizim terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan ve onları kullanan patronlarından alacağımız bir mesaj da zaten olamaz.”





HÜSRANA UĞRATACAĞIZ

“Bu terör eylemi çok net söylüyorum, paniğin, telaşın, tükenmişliğin, çaresizliğin emaresidir. Nitekim hain saldırıya cevabımızı bölücü örgütün Suriye ve Irak'taki inlerini başlarına geçirerek kat kat misliyle verdik. 470'in üzerinde nokta hedef alındı. Aralarında sorumlu düzeyde canilerin de bulunduğu toplam 213 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK'mız ve MİT'imiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı. Terörü kaynağında kurutma stratejimizden geri bir adım dahi asla atmayacağız. Terörsüz Türkiye hedefimizden de kesinlikle kopmayacağız."





TÜRKİYE BU BELADAN KURTULACAK

“Türkiye bu beladan mutlaka kurtulacaktır. Terör yıllarca siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır. Siyasette ne zaman diyalog zemini güçlense, toplumda kutuplaşma azalsa, sıkılı yumruklar açılsa terör hemen devreye girdi. Aynı senaryonun tekrar sahnelenmesine seyirci kalmayacağız. Terör baronları, Türk siyasetini dizayn edemeyecek, 85 milyonun arasına nifak duvarları öremeyecek, ülkemizi istikametinden saptıramayacak. Terör örgütlerini kumanda ederek ülkenin gündemini yönlendirme ve belirleme peşinde koşanlar da aynı şekilde hüsrana uğrayacak. Yurt içinde veya dışında Türkiye'ye hainlik eden, ihanet eden ve Türkiye düşmanları ile birlikte hareket edenlerin akıbetleri berbat olacak.”





Elebaşının ölümü herkese ibret olmalı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili Erdoğan, şunları kaydetti: "Pensilvanya'daki elebaşının, ağababalarının kucağında haysiyetsizce ölümü herkese ibret olmalıdır. Kim adına olursa olsun, dili dualı bu millete kurşun sıkanlar, hainlik edenler, sırtından hançerleyenler, milletin evlatlarının kanını dökenler, ne bu dünyada ne de ebedi alemde iflah olmayacak, her zaman lanetle anılacaktır."





Saldırılar Türkiye Yüzyılı inşasından vazgeçiremez

“Milletimizin Kızılelması'na dönüşen Türkiye Yüzyılı inşası yolunda azim ve sabırla ilerliyoruz” diyen Erdoğan, “İhanetlerin, sabotajların, alçak ve kalleş saldırıların irademizi örselemesine, bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda geniş yelpazede ülkemiz ve bölgemizin gündemindeki meseleleri ele aldık. Her konuda kabine üyelerimizle kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk” dedi. Toplantıda bölgedeki gelişmeleri de ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, “Karabağ'da 30 yıllık işgalin sona ermesiyle birlikte Güney Kafkasya'da kalıcı barışa yönelik eşsiz bir fırsat yakalandı. Can Azerbaycan ve Ermenistan'ın bu doğrultuda gösterdikleri samimi çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kalıcı barışa yönelik eşsiz bir dönem yakalandı. Azerbaycanlı kardeşlerimizle koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.





Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere göz açtırmayacağız

Ekonomiyle ilgili mesajlar da veren Erdoğan, “İş dünyamızın ekonomi politikamıza desteğini görmek inancımızı daha perçinledi. Bölgemizde artan gerilimlere rağmen ekonomimizin temel göstergelerindeki iyileşme devam ediyor. Her alanda gözle görülür artış söz konusu. Tüm dünyayla birlikte enflasyonda düşüş başladı. Fahiş fiyat köpüğü ortadan kalktı, kalkmaya devam ediyor. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere kesinlikle göz açtırmayacağız. Etiket oyunlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, bineceğiz. Biz göreve geldikten sonra enflasyonu tek haneye indirerek, bunların istismar zeminini ellerinden aldık. Milletimiz yaşadığı onca zorluğa rağmen bize inanıyor. Allah'ın izniyle bu güveni boşa çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı.





Oruç Reis'ten müjdeli haberler bekliyoruz

Erdoğan, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan uğurlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin önceki gün görev yeri Somali'ye ulaştığını kaydetti: "Oruç Reis gemisi 6 ay boyunca yaklaşık 5 bin 750 kilometrekare üç boyutlu sismik arama yapacak. Oruç Reis'in aramalarından inşallah müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum."











