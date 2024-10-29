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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

10:0929/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
IHA
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İstanbul'da 37 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul'da 37 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ silahlı terör örgütünün AHİDDER isimli yasa dışı yapılanması tarafından toplanan paraların örgüt kamplarına gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Mustafa Yakupoğlu' kod adını kullandığı belirlenen şüphelinin taban kazanma amaçlı çalışmalar yaptığı, para toplayarak Suriye'de PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplara gönderdiği öğrenildi. Bu eylemlere katılarak örgütle organik bağ kuran 35 şüpheli tespit edildi.

31 şüpheli yakalandı

Tespit edilen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 37 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

#İstanbul
#AHİDDER
#DEAŞ
#Mustafa Yakupoğlu

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