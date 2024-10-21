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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde bomba uzmanı İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde bomba uzmanı İstanbul'da yakalandı

11:2821/10/2024, Pazartesi
AA
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapımı eğitimi verdiği ve bombalı saldırılarında yer aldığı belirlenen zanlı tutuklandı. Emniyet güçlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu kimliğini gizlemek için seyyar satıcılık yaptığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve terör örgütleriyle irtibatlı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.


Ekipler, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunan ve Musul bölgesinde bomba yapımı konusunda eğitim aldığı belirlenen şüpheli O.M'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.


Çalışmalarını bu zanlı üzerinde yoğunlaştıran ekipler, teknik ve fiziki yaparak şüpheliyi izlemeye aldı.


Zanlının, kimliğini gizlemek için seyyar satıcılık yaptığını belirleyen ekipler, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren diğer örgüt üyeleriyle de iletişiminin devam ettiğini ortaya çıkardı.


Çalışmalarda, zanlının Musul bölgesinde gerçekleşen bombalı saldırılarda yer aldığı anlara ait görüntülere de ulaşan ekipler, Avcılar'da düzenledikleri operasyonla şüpheli O.M'yi yakaladı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



#İstanbul
#DEAŞ terör örgütü
#operayson

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