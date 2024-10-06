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Terör örgütü DEAŞ'ın bomba imalatçısı İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın bomba imalatçısı İstanbul'da yakalandı

10:006/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
AA
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DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı.
DEAŞ'ın bombacısı İstanbul'da yakalandı.

İstanbul polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün bomba imalatçısı İstanbul'da yakalandı. 34 yaşındaki R.H. adlı örgüt üyesi tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba yapımı eğitimi aldığı belirlenen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.


Çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edilen R.H. (34) ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, önceki yıllarda terör örgütü DEAŞ üyesi olarak Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüphelinin, kaçak yollarla ülkeye girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan şüphelilerin, Adana'da olduğu saptandı. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için adrese operasyon düzenlendi. Baskında, şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen dijital malzemelere de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.B. ile A.S.A. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


#DEAŞ
#terör örgütü
#terör operasyonu

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