Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlatılmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ile silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlemişti.
Sabah sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.
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