İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından
sermayepiyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Akkayahakkında yeniden gözaltı kararı uygulanmıştı.
Akkaya’nın da aralarında bulunduğu toplam 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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