Şef Eren Kaşıkçı’nın otopsi raporunda dikkat çeken bulgular

Sarıyer'deki evinde arkadaşı tarafından ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu tamamlandı. Raporda, diyabet hastası olduğu bilinen Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtilirken, tiroid kanseri olduğu ve daha önce beyin damar hastalığı geçirdiğine ilişkin bulgulara da rastlandığı kaydedildi.