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AB: DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımların süresi uzatıldı

AB: DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımların süresi uzatıldı

13:258/10/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresini 31 Ekim 2025'e kadar uzattı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, halihazırda yaptırım listesinde bulunan 15 kişi ve 6 grubun alınan karardan etkileneceği belirtildi.


Açıklamada, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresinin 31 Ekim 2025'e kadar uzatıldığı anlatılarak, "AB, terör saldırıları planlayarak, finanse ederek, uygulayarak ve dünya çapında terör propagandası yaparak uluslararası barış ve güvenliği tehdit edenlere karşı harekete geçme kararlılığını sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.


AB'nin yaptırımları; listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulması, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağı ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.


AB, 2016'dan bu yana DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar uyguluyor.



AB kontrolünde bir Filistin devleti: İtalya desteğini açıkladı

Sosyal medyada İtalya'nın Filistin için asker göndermeye hazır olduğu iddiaları paylaşıldı. Kısa sürede milyonlarca etkileşim alan bu söylem aslında hiç zannedildiği gibi değil. Öncelikle iddia bahsi ifade İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, bir röportaja verdiği demeçlerden alıntı. Tajani'nin kullandığı ifadelerin tamamıysa şu şekilde "Amacımız, İsrail tarafından tanınan ve İsrail'i tanıyan bir Filistin devletinin kurulması. Bunu için BM'nin yanında askerlerimizi göndermeye hazırız". Bu zaman kadar 'Filistin'e asker göndermek' cümlesini bir defa kurmayan İtalya'nın şimdi bu şekilde bir açıklama yapmasının sebebi; geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ve AB ülkeleri arasında yeni Filistin devletinin kurulması için yapılan koalisyon çağrısı. Bu sayede de Suudi Arabistan ve İsrail ilişkilerini normalleştirilmiş olacak. Ama yeni kurulmak istenen bu devlet Hamas'ın değil AB ülkelerinin kontrolünde olacak. Hedef, bölgeyi İsrail'e teslim etmek.


#Avrupa Birliği
#deaş
#El Kaide

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