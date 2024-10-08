AB: DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımların süresi uzatıldı

Sosyal medyada İtalya'nın Filistin için asker göndermeye hazır olduğu iddiaları paylaşıldı. Kısa sürede milyonlarca etkileşim alan bu söylem aslında hiç zannedildiği gibi değil. Öncelikle iddia bahsi ifade İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, bir röportaja verdiği demeçlerden alıntı. Tajani'nin kullandığı ifadelerin tamamıysa şu şekilde "Amacımız, İsrail tarafından tanınan ve İsrail'i tanıyan bir Filistin devletinin kurulması. Bunu için BM'nin yanında askerlerimizi göndermeye hazırız". Bu zaman kadar 'Filistin'e asker göndermek' cümlesini bir defa kurmayan İtalya'nın şimdi bu şekilde bir açıklama yapmasının sebebi; geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ve AB ülkeleri arasında yeni Filistin devletinin kurulması için yapılan koalisyon çağrısı. Bu sayede de Suudi Arabistan ve İsrail ilişkilerini normalleştirilmiş olacak. Ama yeni kurulmak istenen bu devlet Hamas'ın değil AB ülkelerinin kontrolünde olacak. Hedef, bölgeyi İsrail'e teslim etmek.