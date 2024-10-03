AB'den Lübnan'a 30 milyon avroluk ek insani yardım

Terör devleti İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve çevresini yakıp yıkmaya devam ediyor. Beyrut'un banliyösü Dahiye'de düzenlenen hava saldırıları sonucu dört büyük patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgede gerilim tırmanırken Beyrut’ta can kayıpları her geçen gün artıyor. Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ABD basınına yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Buhabib, Hizbullah lideri Hasna Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmeden birkaç gün önce 21 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini söyledi. Tamamen ateşkesin kabul edildiğini aktaran Buhabib, “Tamamen anlaşmıştık. Lübnan, Hizbullah'a danışarak ateşkesi kabul etti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri Hizbullah'a danıştı ve biz de durumu Amerikalılara ve Fransızlara bildirdik” ifadelerini kullandı.