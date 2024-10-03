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AB'den Lübnan'a 30 milyon avroluk ek insani yardım

AB'den Lübnan'a 30 milyon avroluk ek insani yardım

14:233/10/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail'in saldırılarından etkilenen Lübnan'a 30 milyon avro değerinde ilave insani yardım yapılacağını duyurdu.

AB Komisyonunun açıklamasında, 30 milyon avro değerindeki yardımın, 29 Eylül'de açıklanan 10 milyon avroya ek yapılacağı ve bu yıl toplam yardım tutarının 100 milyon avroyu aştığı bildirildi.


AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da tırmanan gerilimden endişe duyduğunu belirterek, "Tüm taraflar, masum sivillerin hayatlarını korumak için ellerinden geleni yapmalıdır. Bugün Lübnan halkına yönelik insani yardımlarımızı artırıyoruz." ifadelerini kullandı.


Von der Leyen, ayrıca Lübnan ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısını yineledi.


AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic de yardımların çatışmalardan etkilenenlere "derhal" ulaştırılacağını, hızlı yekilde ulaştırılmasının "hayati önem taşıdığını" belirtti.


İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırıları

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.


Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam bin 374 kişi öldü.


Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.


Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.


İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.


Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.


Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib’den çarpıcı açıklama: Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce kabul etmişti

Terör devleti İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut ve çevresini yakıp yıkmaya devam ediyor. Beyrut'un banliyösü Dahiye'de düzenlenen hava saldırıları sonucu dört büyük patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgede gerilim tırmanırken Beyrut’ta can kayıpları her geçen gün artıyor. Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ABD basınına yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Buhabib, Hizbullah lideri Hasna Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmeden birkaç gün önce 21 günlük ateşkes teklifini kabul ettiğini söyledi. Tamamen ateşkesin kabul edildiğini aktaran Buhabib, “Tamamen anlaşmıştık. Lübnan, Hizbullah'a danışarak ateşkesi kabul etti. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri Hizbullah'a danıştı ve biz de durumu Amerikalılara ve Fransızlara bildirdik” ifadelerini kullandı.


#Avrupa Birliği
#israil
#Lübnan

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