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AB Yüksek Temsilcisi Borrell ‘İsrail'e silah ambargosu' çağrısına destek verdi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell ‘İsrail'e silah ambargosu' çağrısına destek verdi

09:548/10/2024, mardi
DHA
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e silah ambargosu çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek verdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Gazze'de 7 Ekim'in yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen oturumda Macron'un
‘İsrail'e silah sevkiyatına son verilmesi çağrısına'
ilişkin açıklamada bulundu.

"Ölü sayısı artıyor"

Macron'un çağrsına destek veren Borrell;

"Hepimiz çok fazla ölü olduğunu söylüyoruz fakat ölü sayısı artıyor. İşte bu nedenle Fransa Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda aldığı ve kapsamlı tartışmalara konu olan pozisyon gibi bir pozisyon almak çok önemlidir"
dedi.

AB kontrolünde bir Filistin devleti: İtalya desteğini açıkladı

Sosyal medyada İtalya'nın Filistin için asker göndermeye hazır olduğu iddiaları paylaşıldı. Kısa sürede milyonlarca etkileşim alan bu söylem aslında hiç zannedildiği gibi değil. Öncelikle iddia bahsi ifade İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, bir röportaja verdiği demeçlerden alıntı. Tajani'nin kullandığı ifadelerin tamamıysa şu şekilde "Amacımız, İsrail tarafından tanınan ve İsrail'i tanıyan bir Filistin devletinin kurulması. Bunu için BM'nin yanında askerlerimizi göndermeye hazırız". Bu zaman kadar 'Filistin'e asker göndermek' cümlesini bir defa kurmayan İtalya'nın şimdi bu şekilde bir açıklama yapmasının sebebi; geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ve AB ülkeleri arasında yeni Filistin devletinin kurulması için yapılan koalisyon çağrısı. Bu sayede de Suudi Arabistan ve İsrail ilişkilerini normalleştirilmiş olacak. Ama yeni kurulmak istenen bu devlet Hamas'ın değil AB ülkelerinin kontrolünde olacak. Hedef, bölgeyi İsrail'e teslim etmek.


#AB
#Josep Borrell
#Gazze

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