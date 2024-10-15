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Diyarbakır'daki izinsiz miting: Terör örgütü üyesi 269 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'daki izinsiz miting: Terör örgütü üyesi 269 şüpheli yakalandı

09:1815/10/2024, Salı
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Diyarbakır'da Valiliğin yasak kararına rağmen gerçekleştirilmeye çalışılan miting ile ilgili sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli tutuklandı, ayrıca 36 ilde düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütü üyesi 269 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği tarafından kamu düzeni ve güvenliğinin bozulmaması amacıyla alınan yasaklama kararına rağmen; 13 Ekim 2024 Pazar günü yasa dışı şekilde miting gerçekleştirmeye çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan toplam 47 hesap yöneticisi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde tespit edildi ve haklarında işlem başlatıldı.


Aynı gün sosyal medya hesaplarında, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Aynı gün bölücü terör örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı.


Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı.


İstanbul'da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütünün siyasal ve gençlik yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edilen operasyonda, silahlı terör örgütünün faaliyetlerini sürdüren 5 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü ve gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilere, İstanbul'un dört farklı ilçesinde belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. 5 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.


#İçişleri Bakanlığı
#terör örgütü
#DEAŞ

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