Diyarbakır'daki izinsiz miting: Terör örgütü üyesi 269 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş’ta Muhammed Kaya, Mersin’de Hasan Sağsız, Denizli’de Niyazi Dönmez, Antalya’da Mustafa Akel, Gaziantep’te Ümit Öge ve İstanbul’da Turgut Yalçın’ın elebaşlığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü planlı ve projeli olarak yapılan “Kuyu-34” ve “Kuyu-35” operasyonlarında çökertildi. Operasyonlar sonucunda organize suç örgütü üyesi 115 şüpheliden 91'i tutuklandı, 24’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.