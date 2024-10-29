DEAŞ'a ‘Gürz’ darbesi

17'si Ankara'da olmak üzere 216 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda örgütün finans desteği de deşifre edildi. Örgütün Ankara dahil diğer illerde ev ve semt yapılanmaları ortaya çıkarıldı. Ankara'da 4 adreste ev araması yapıldı. Şüphelilerin bulundukları semtlerde radikal söylemler ile örgüte sempatizan kazandırmaya çalıştıkları belirlendi. Başkentte Altındağ başta olmak üzere merkez ve merkeze uzak ilçelerde örgüt evleri tespit edildi.





ORTAK ADRES

Yapılan baskınlarda DEAŞ’ın selefi söylemlerini öven dergi, kitap ve dijital kayıtlara erişildi. Adreslerde bulunan telefon ve iletişim araçlarına el konuldu. DEAŞ’a ait sembollerin ve sloganların yer aldığı dokümanlar bulundu.





SURİYE’DEKİ SORUMLULAR DA ÇIKTI

Bu süreçte istihbarat çalışmalarında DEAŞ'ın Suriye’de görev almış örgüt mensuplarına da ulaşıldı. Şüphelilere yönelik istihbarat notları neticesinde kimlik ve DEAŞ içindeki sorumluluk pozisyonlarına ulaşıldı. Uzun süren çalışmalarda ilişki ağları ortaya çıkarılarak kaçak olan kişilerin de izine ulaşılmış oldu. Çeşitli havalimanı ve otobüs terminallerinde kurulan Risk Analiz Grupları'nca şüpheli şahıslar kontrol edildi. Yapılan mülakatlar sonrası şüphelilerin ülkeye girişleri engellendi, takibi atlatanlar ise operasyonlarda yakayı ele verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütlenmeye yönelik soruşturmanın genişletildiği kaydedildi.











