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Terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına darbe: 6 şüpheliye gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına darbe: 6 şüpheliye gözaltı

09:5122/10/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör örgütü DEAŞ'a finans sağlayan şüphelilere yönelik İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 7 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu 9 zanlının kimliği belirlendi.


Şüphelilerin saklandıkları 7 kentteki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonla 6'sı yakalandı.


İkisi yurt dışında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.




#deaş
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#terör operasyonu

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