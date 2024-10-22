Terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına darbe: 6 şüpheliye gözaltı

Geçtiğimiz günlerde, yazmıştım. ABD, DEAŞ’a Karşı Uluslararası Koalisyonu Irak’tan çekecek ancak tasfiye etmeyecekti. Koalisyonun yeni görev yerinin Afganistan ve Afrika olması planlanıyordu. “DEAŞ’la mücadele” ABD, Çin ve Rusya arasında yaşanan gerilimin düğümlendiği bu bölgelere kaydırılacaktı (Büyük Haber: İşte ABD’nin Yeni Hedefi, 8 Ekim.) DEAŞ, El Kaide, PKK gibi terör örgütleri, hasım devletlerin bölgesel amaçlar için kullandığı aparatlara dönüşmüştür. Hatta bazı örgütlerin kuruluş amacı budur.