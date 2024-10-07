DEAŞ bombacısı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Rami Haccar’ı (34) yakaladı. Ekipler, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde bomba eğitimi alan terörist Haccar’ın Türkiye’ye eylem amacıyla geldiği bilgisini aldı. Terör ve İstihbarat birimleri ile ortak çalışma yürüten ekipler, bir süre takip edilen Haccar’ın kimlerle bağlantı kurduğu bir bir tespit etti. Bomba yapımında kullanılan malzemeleri toplayan Haccar, ani baskınla yakalandı. Terörist Haccar, sorgusunun ardın çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.