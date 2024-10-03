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Gündem
MGK'da gündem Lübnan

MGK'da gündem Lübnan

Nur Banu Aras
04:003/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Terör devleti İsrail, Gazze’nin ardından Lübnan’ı kana bularken İran'dan İsrail'e yönelik füze misillemesi bölgede tansiyonu yükseltti. Meclis’in 1 Ekim resepsiyonundan erken ayrılan komutanlar kendi alanlarıyla ilgili değerlendirme yaparken, bugün toplanacak MGK'nın ana gündemi İsrail’e karşı alınacak önlemler olacak.

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi İsrail olacak. İsrail Filistin topraklarındaki katliamına devam ederken ikinci hedefi olan Lübnan'a da saldırı başlattı. Lübnan'a yapılan saldırıların ardından İran da İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada İsrail'in bir sonraki hedefinin Türkiye olduğunu söylemişti. İran'ın füze saldırısının ardından önceki gün Kuvvet Komutanları kendi alanlarına ilişkin durum değerlendirmesi yaptı. Komutanların yaptığı değerlendirme bugün MGK'da masaya yatırılacak. Katil devlet İsrail'in adımlarına karşı alınacak önlemler değerlendirilecek. Gazze ve Lübnan'a gönderilecek olan insani yardımlar gözden geçirilecek.


TERÖRLE MÜCADELEDE SON AŞAMA

TSK ve MİT'in Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerini yok etmek için yürüttüğü sınır ötesi operasyonlar da MGK'nın gündeminde olacak. Son dönemde özellikle Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlarda terör örgütlerinin mühimmat depoları da yerle bir ediliyor. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar ele alınacak. Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili de kurula bilgi sunacak.


NORMALLEŞME MASADA

Suriye ile normalleşme adımları da Kurul'un gündeminde olacak. Ankara, Suriye'de kalıcı barış ve istikrarı tesis etmek, bunun için de Şam yönetimi ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bu konuda talimat vermişti. Suriye ile yapılan görüşmeler, bu konuda izlenecek yol haritası da MGK'da değerlendirilecek.

Öte yandan toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer bölgesel ve uluslararası konular da ele alınacak.




#Milli Güvenlik Kurulu
#lübnan
#orta doğu
#politika

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