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Bakanlık duyurdu: Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı

Bakanlık duyurdu: Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı

Pınar Görgü
14:052/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gemi giriş-çıkışları, yükleme ve tahliye işlemlerinde güvenlik üst seviyeye çıkarılacak.
Gemi giriş-çıkışları, yükleme ve tahliye işlemlerinde güvenlik üst seviyeye çıkarılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Eylül itibariyle Lübnan limanları ve açıklarında seyir yapan Türk Bayraklı gemilerin, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu seviyesini en yüksek seviyeye yükselttiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan’da yaşanan güncel gelişmeler ışığında, Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesini sağlamak amacıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi’ni 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 3'e çıkardıklarını duyurdu.


Güvenlik seviyesi 3’te alınacak tedbirler

Bakan Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3’e geçilmesiyle birlikte gemilerin ve mürettebatın, yetkili makamların bildirdiği tüm talimatlara uyması gerektiğini belirterek,
“Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak”
dedi.

Sınırlı alanların aranması sağlanabilecek

Gemi kaptanının, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini arttırabileceğini belirten Uraloğlu,
“Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecektir”
ifadelerini kullandı.

Yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek

Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3 kapsamında, gemideki yükleme ve tahliye işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini ifade ederek,
“Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek”
dedi.

Gemiye erişim sınırlandırılacak

Bakan Uraloğlu, gemiye erişimde, girişi tek ve kontrollü bir giriş noktası ile sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme, gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemleri yapılabileceğini belirterek,
“Ayrıca, geminin terk edilmesi, geminin riskli alandan yer değiştirmesi ve geminin tümünün veya belirli alanlarının aranmak için hazırlanması işlemleri de uygulanabilecek”
dedi.



#Lübnan
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#İsrail

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