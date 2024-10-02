Bakanlık duyurdu: Lübnan’da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Eylül itibariyle Lübnan limanları ve açıklarında seyir yapan Türk Bayraklı gemilerin, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu seviyesini en yüksek seviyeye yükselttiklerini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan’da yaşanan güncel gelişmeler ışığında, Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmesini sağlamak amacıyla Lübnan limanları ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi’ni 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 3'e çıkardıklarını duyurdu.