Bahçeli'den İslam ülkelerine 'milli birlik' çağrısı

Gazze ve Batı Şeria’da katliama devam edip Lübnan, Yemen ve Suriye’ye bomba yağdıran İsrail’le ilgili Bahçeli, “

İsrail kontrolden çıkan haydut devlet örneğinin son sürümüdür. ABD takviyeli İsrail terör devleti, Orta Doğu’nun tamamına musallat olmuş, suikast ve saldırılarını otomatiğe bağlamıştır” dedi. Savaşın sadece Orta Doğu’da sınırlı kalmayacağın kaydeden Bahçeli, ABD'nin kasım ayındaki başkanlık seçimlerine kadar devam eden sürek avının, etki alanını ve şiddet enerjisini genişleterek neredeyse Türkiye'nin sınırlarına dayanacağını söyledi. Bahçeli, “Kaldı ki, İsrail'in sabotaj ve saldırılarının aynı zamanda Türkiye'ye verilmiş bir mesaj olduğunu inkar etmek bize kalırsa söz konusu değildir