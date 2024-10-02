Bahçeli'den İslam ülkelerine 'milli birlik' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir yıldır Gazze'de soykırım yapan, katliamlarına Lübnan'la devam eden İsrail konusunda İslam dünyasına birlik mesajı gönderdi. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Kral, sultan, emir unvanı taşıyanlar bunun hesabını nasıl verecektir. Bugün olmayacaksa ne zaman milli birlik meşalesi yakılacaktır" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’nin milli birliğine yöneltilen tehditlere karşı Bahçeli, “Tüm dünya duysun ki, ölümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdakiler müfrit, direncimiz ve dirayetimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen buyursun gelsin” ifadelerini kullandı.
ABD TAKVİYELİ TERÖR DEVLETİ
SURİYE İLE BARIŞILMALI
“1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayat bulması, bölge ve dünya barışı için kilit önemdedir. Türkiye ile Suriye daha fazla oyalanmadan buluşmalı ve milli birlik unsurlarımız tetikte olmalıdır. Uyanık halde durmak, en önemli önceliklerimizden biridir.”
Ayağınızı denk alın
“Provokatör CHP Genel Başkanı’nın mahkeme kapılarında bir avuç MHP düşmanıyla esip gürlemesi, batık gemiler gibi siyasi ahlaksızlığın meçhul sahillerine düşe kalka sürüklenmesi tek kelimeyle yüzsüzlüktür. Gerçekleri çarpıtarak azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar. Söz konusu davayı dikkatle takip ediyoruz. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere aMHP'yi de Ülkü Ocakları'nı da çiğnetmeyeceğiz. Özgür Özel sana diyorum, iddiaların aynen şahsın gibi çürüktür. Buradan sesleniyorum; Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız.”