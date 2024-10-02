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Bahçeli'den İslam ülkelerine 'milli birlik' çağrısı

Bahçeli'den İslam ülkelerine 'milli birlik' çağrısı

Mehmet Güney
04:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir yıldır Gazze'de soykırım yapan, katliamlarına Lübnan'la devam eden İsrail konusunda İslam dünyasına birlik mesajı gönderdi. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Kral, sultan, emir unvanı taşıyanlar bunun hesabını nasıl verecektir. Bugün olmayacaksa ne zaman milli birlik meşalesi yakılacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’nin milli birliğine yöneltilen tehditlere karşı Bahçeli, “Tüm dünya duysun ki, ölümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdakiler müfrit, direncimiz ve dirayetimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen buyursun gelsin” ifadelerini kullandı.

ABD TAKVİYELİ TERÖR DEVLETİ

Gazze ve Batı Şeria’da katliama devam edip Lübnan, Yemen ve Suriye’ye bomba yağdıran İsrail’le ilgili Bahçeli, “
İsrail kontrolden çıkan haydut devlet örneğinin son sürümüdür. ABD takviyeli İsrail terör devleti, Orta Doğu’nun tamamına musallat olmuş, suikast ve saldırılarını otomatiğe bağlamıştır” dedi. Savaşın sadece Orta Doğu’da sınırlı kalmayacağın kaydeden Bahçeli, ABD'nin kasım ayındaki başkanlık seçimlerine kadar devam eden sürek avının, etki alanını ve şiddet enerjisini genişleterek neredeyse Türkiye'nin sınırlarına dayanacağını söyledi. Bahçeli, “Kaldı ki, İsrail'in sabotaj ve saldırılarının aynı zamanda Türkiye'ye verilmiş bir mesaj olduğunu inkar etmek bize kalırsa söz konusu değildir
” şeklinde konuştu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin fonksiyonel yapısının değişmesi gerektiğini vurgulayan MHP lideri,
“Aksi halde toplantıların boykotu gündeme alınmalıdır
” görüşünü dile getirdi. Müslüman ülkelere de seslenen MHP lideri
“Dünya beş ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalı. Netanyahu ve temsil ettiği terör devleti karşısında İslam ülkeleri de Allah için sesini yükseltmeli. Kral, sultan, emir unvanı taşıyanlar bunun hesabını nasıl verecektir? İslam ülkeleri nereye gitmiş, nereye gizlenmişlerdir? Ayıp değil midir, yazık değil midir? Bugün olmayacaksa ne zaman milli birlik meşalesi yakılacaktır?”
diye sordu.

SURİYE İLE BARIŞILMALI

Gelinen süreçte Türkiye ile Suriye’nin barışması gerektiğini vurgulayan Bahçeli şunları kaydetti:
“1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayat bulması, bölge ve dünya barışı için kilit önemdedir. Türkiye ile Suriye daha fazla oyalanmadan buluşmalı ve milli birlik unsurlarımız tetikte olmalıdır. Uyanık halde durmak, en önemli önceliklerimizden biridir.”

Ayağınızı denk alın

Bahçeli, Sinan Ateş davasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirdi:
“Provokatör CHP Genel Başkanı’nın mahkeme kapılarında bir avuç MHP düşmanıyla esip gürlemesi, batık gemiler gibi siyasi ahlaksızlığın meçhul sahillerine düşe kalka sürüklenmesi tek kelimeyle yüzsüzlüktür. Gerçekleri çarpıtarak azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar. Söz konusu davayı dikkatle takip ediyoruz. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere aMHP'yi de Ülkü Ocakları'nı da çiğnetmeyeceğiz. Özgür Özel sana diyorum, iddiaların aynen şahsın gibi çürüktür. Buradan sesleniyorum; Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız.”



#Devlet Bahçeli
#Politika
#Siyaset
#Soykırım
#İsrail

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