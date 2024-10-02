Akıncılar Hareketi'nden emperyal güçlere karşı Müslüman alemine 'birliktelik' çağrısı

Siyonist rejim, bu pervasızlığı ve hukuk tanımazlığı, İslam coğrafyasının hemen her yerinde adı Müslüman olan ülkelerde emperyalistler tarafından yerleştirilen, korunan kukla yöneticilerin ve iktidarların ihanet ve gaflet içerisinde olmasından almaktadır. Siyonist rejim biliyor ki Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi ve kendisine yönelik bir tehdit oluşturması mümkün değildir. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri de sırtını dayadığı

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