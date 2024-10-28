DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına operasyon: 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; örgütün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.