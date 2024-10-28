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DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına operasyon: 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı 

DEAŞ'ın Ankara yapılanmasına operasyon: 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı 

08:4928/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
DHA
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DEAŞ operasyonu kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DEAŞ operasyonu kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DEAŞ terör örgütünün Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında; örgütün Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

#DEAŞ
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