Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı: Terör belasını tarihe gömeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan, Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kurucu kadroları şükranla yad ediyorum. Toprağa düşen her bir kardeşimiz kalbimizde yaşayacak" dedi. "Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız aydınlık geleceklere kavuşmak için önümüzde az en gel kaldı" diyen Erdoğan, "40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren, bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını tarihe gömeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı.
"Toprağa düşen her bir kardeşimiz kalbimizde yaşayacak"
Mesajında şehit ve gazilere de değinen Erdoğan şöyle konuştu:
"Bugün Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kurucu kadrolarını şükranla yad ediyorum. Malazgirt'ten bugüne istiklalimiz ve istikbalimiz için vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Savunma sanayimizin lider kuruluşu TUSAŞ'a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere istiklalimiz uğrunda bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz kalbimizde daima yaşayacaktır. "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için" diyen şairin işaret ettiği gibi gönül coğrafyamızın geniş sınırlarında hüküm sürmüş devletlerimizin kurulmasında, yaşatılmasında, tarihe silinmez izler bırakmasında rol almış kahramanlarımızın her birini kemali edeple anıyorum."
"Nice hain saldırıları boşa çıkarttık"
Her alanda yapılan fedakarlıkların karşılığının alınacak bir sürece yakın olunduğunu vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Yeni dönemden cumhuriyetimizi daha da güçlenmiş olarak çıkartmak azmindeyiz"
Erdoğan video mesajını şu sözlerle tamamladı:
Geçtiğimiz yılki Cumhuriyet Bayramı mesajımızda da ifade ettiğimiz gibi her ne yapıyorsak harici ve dahili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltmek niyetiyle yapıyoruz. Allah'ın yardımı, milletimizin feraseti ve desteği, ülkemizin siyasi ve askeri gücü sayesinde girdiğimiz yeni dönemden Cumhuriyetimizi daha da güçlenmiş olarak çıkartmak azmindeyiz. Hangi kökenden, meşrepten, siyasi görüşten olursa olsun milletimizin tüm fertlerinin dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, tüm dostlarımızın bu tarihi mücadelemizde yanımızda olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını gönülden tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları âli, hatıraları bâki olsun. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlu olsun"