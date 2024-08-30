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İstanbul'u kana bulayacaktı! Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

Bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi Cemal A.Y. Bağcılar'da evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin yatağının altında kılıç bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal A.Y. "Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.

11:11 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 11:22 - 30/08/2024 Cuma
DHA
Belirlenen adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi.
Belirlenen adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Ekipler bunun üzerine örgütün İstanbul'daki bağlantılarını takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Suriye'de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alarak terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularından gelen saldırı talimatı üzerine kaçak yollarla ülkemize gelen DEAŞ'lı terörist Cemal A.Y.'nin izine rastlandı. Ekipler şüpheliyi olası bir saldırıdan önce yakalamak için çalışmalarına yoğunluk verdi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından şüphelinin Bağcılar'da terör örgütü DEAŞ tarafından yerleştirildiği ve saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Bombalı terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen Cemal A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

Evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal bulundu. Yatağın altında da bir kılıç ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal A.Y. "Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.


Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, önceki yıllarda terör örgütü DEAŞ üyesi olarak Suriye ve Irak'ta silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüphelinin, kaçak yollarla ülkeye girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan şüphelilerin, Adana'da olduğu saptandı. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için adrese operasyon düzenlendi. Baskında, şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen dijital malzemelere de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.B. ile A.S.A. tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


#DEAŞ
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#Bağcılar
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