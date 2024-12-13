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Bursa Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı: Yaralı jandarmaların durumu ağır

Bursa Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı: Yaralı jandarmaların durumu ağır

13:0913/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Bursa Adliyesinde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
Bursa Adliyesinde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı öğrenilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilişkin 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Memişoğlu ise, yaralı jandarmaların durumunun ağır olduğunu belirterek adli sürecin devam ettiğini söyledi.

Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

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Bursa Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı: Yaralı jandarmaların durumu ağır
Gündem / Ankara
13 Aralık, Cuma

Bakan Tunç: 10 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa adliyesindeki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada; "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Jandarmalarımızın durumu ağır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa'da mahkeme salonunda duruşma sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakan Memişoğlu, Bursa Valiliğini ziyaretinde yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere Bursa Şehir Hastanesi'nde toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.


Bursa Adalet Sarayı'nda duruşma sırasında kişisel husumete bağlı silahlı saldırı yaşandığını anımsatan Memişoğlu, şöyle konuştu:
  • "2 ölü var. 2 de jandarmamız yaralandı. Jandarmalarımızın durumu ağır. 2 jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyoruz. Elim bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız ve adliyemiz... Çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah jandarmalarımız hayata tutunurlar. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız."


#Bursa Adliyesi
#Adalet Bakanı
#Yılaz Tunç

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