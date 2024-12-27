Emekli askerleri sokağa çağıran CHP'li Bağcıoğlu hakkında resen soruşturma başlatıldı

Bağcıoğlu, mezuniyet töreninde kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler için 11 Ocak'ta sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askerleri sokağa çağıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli askerleri sokağa çağıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu hakkında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası ve 1632 sayılı askeri ceza kanununun 95. Maddesine muhalefet suçlarından resen soruşturma başlattı.
Bağcıoğlu, mezuniyet töreninde kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler için 11 Ocak'ta sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.
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