AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Bağcıoğlu'na tepki: Vesayeti canlandırma peşindeler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu 'nun sokak çağrısına ilişkin, " Sayın komutanlarım değerli silah arkadaşlarım diyerek başlayan bir çağrı ile bir eyleme çağrı yapılıyor. CHP vesayeti canlandırma peşinde. " dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, WhatsApp gruplarına gönderdiği mesajda, ihraçları gündemdeki teğmenler için sokağa çıkma çağrısı yaptı.

"Basiretsizlik"

AK Parti Sözcüsü Çelik, telefon bağlantısıyla katıldığı A Haber canlı yayınında Bağcıoğlu'na tepki gösterdi.

Bağcıoğlu'nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırmasının çok sorumsuz bir yaklaşım olduğunu ifade eden Çelik, "Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir." dedi.

"CHP vesayeti canlandırma peşinde"

Çelik yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Her kavramın bir siyasi tarihi var. Burada sayın komutanlarım değerli silah arkadaşlarım diyerek paylaşıyor. Bunu da kamuoyuna açık bir şekilde yapmıyor WhatsApp gruplarından yapıyor ve daha sonra basına yansıyor. Askeri bir disiplin mekanizmasıyla çalışıyorlar. Sayın komutanlarım değerli silah arkadaşlarım diyerek başlayan bir çağrı ile bir eyleme çağrı yapılıyor. CHP vesayeti canlandırma peşinde.

"Demek ki kendisi siyasi bir miting planlıyor"

Burada esas mesele şu askeri disiplin mekanizmasının başında ki kişi kendisi olsa ve kendisinin yürüttüğü bir soruşturma ile ilgili olarak bir siyasi parti genel başkan yardımcısı miting çağrısı yapsa bunu kendi işine yapamaması olarak algılayacak. Emekli askerleri örgütlemek adına yapıyor. Bu soruşturması yürütülen teğmenlere ilişkin dayanışma diyor fakat kendisi bir siyasi partinin genel başkanı ve söylediği her çağrı siyasi nitelik taşımaktadır. Demek ki kendisi siyasi bir miting planlıyor.

"Vesayet artığı bir yaklaşım"

Biraz Türk siyasi tarihi bilmek böyle bir durumun ne kadar basiretsiz ne kadar sorumsuz bir görüntü oluşturacağını gösterir. Emekli askerlerin toplanması demek bir disiplin mekanizmasının çalışmasına karşı vesayet artığı bir yaklaşımdır."



