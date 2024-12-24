Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde korsan yemin büyük tepki toplamıştı.
Mezuniyet töreninde kılıç çekip korsan yemin eden teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu’nun toplanma tarihi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemine ilgili dosyanın 16 Ocak'ta görüşüleceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemine ilgili Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili dosyanın 16 Ocak'ta görüşüleceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00'te toplanacaktır" denildi.
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