Teğmenlerin 28 Şubat artığı korsan yeminiyle ilgili çarpıcı detaylar: Dışarıdan bir organizasyon mu var?

Teğmenler törende "And içeriz ki, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk Ulusu'nun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak, kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız, şerefimizle doğduk şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz" sözleriyle kılıç çekerek 28 Şubat zihniyetini canlandırmaya çalıştı.

Dönemin gazetelerinin "Kartallardan laiklik andı" başlıklarıyla haberleştirdiği yeminin altında ise darbe sürecinin Genel Kurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun imzası var. Arşivlerde yer alan resmi yazışmalara göre Kıvrıkoğlu, subaylık yeminini değiştirerek laiklik vurgusunun öne çıkarılması emrini yayınlamış. Yemin metni, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine, "Barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada her zaman ve her yerde milletime ve cumhuriyetime doğrulukla hizmet edeceğime, kanunlara, nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime, Türk Sancağını ve askerliğin namusunu canımdan aziz bilip, gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve görev uğruna hayatımı feda edeceğime namusum üzerine and içerim" şeklindeki yeni yemin metni getirildi.