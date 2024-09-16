Teğmenlerin 28 Şubat artığı korsan yeminiyle ilgili çarpıcı detaylar: Dışarıdan bir organizasyon mu var?

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş, "Bu eylem, organize edilmiş gibi görünüyor. Tören bittikten sonra yemin edilen sahanın bir tarafında toplanıp, orada belli bir şekilde kanalize edilmiş gibi duruyor. Zaten o görüntü de bunu gösteriyor. Önceden tören biter, özellikle aileler de katılırdı ve öğrenciler serbest kaldıktan sonra ailelerinin yanına gider, annelerinin babalarının ellerini öperlerdi. Onlarla vakit geçirirlerdi.

2016’dan sonra, yani FETÖ darbe teşebbüsünden sonra, bu tür şeyler yapılmıyordu. Ama şimdi yapılması da ayrıca dikkat çeken bir şey.