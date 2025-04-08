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Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı başvuruları bugün başlıyor

Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı başvuruları bugün başlıyor

09:308/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
DHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Doğum yardımı başvurularımızı, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularına ilişkin açıklamada bulundu.


Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek" diye konuştu.


1 Ocak itibarıyla çocuk sahibi olan aileler yararlanacak

Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."


#Doğum Yardımı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#e-Devlet

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