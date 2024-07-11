Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen F İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla yapıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "2002'den bugüne gıda ürünleri imalatına yönelik olarak 8 bin 268 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu teşvikler kapsamında, 594 milyar lira sabit yatırımla 246 bin istihdamın önünü açtık." dedi.